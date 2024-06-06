NBA'de final serisi başlıyor! Boston Celtics mi Dallas Mavericks mi?

Haberin Devamı

NBA Finalleri’nde normal sezonun lideri ve Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ile Batı Konferansı şampiyonu Dallas Mavericks karşı karşıya gelecek. Final yolunda Celtics, ilk turda Miami Heat’i 4-1, konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers’ı 4-1 ve konferans finalinde Indiana Pacers’ı 4-0’lık serilerle eleyerek NBA Finalleri’ne yükseldi. Mavericks ise ilk turda Los Angeles Clippers’ı 4-2, konferans yarı finalinde Oklahoma City Thunder’ı 4-2 ve konferans finalinde son şampiyon Denver Nuggets’ı eleyerek finale çıkan Minnesota Timberwolwes’u 4-1’lik seri sonuçları ile rakiplerini yenerek NBA Finalleri’ne yükselmeyi başardı.

GÖZLER TATUM VE DONCİC ÜZERİNDE

Final serisinde gözler takımların süper yıldızları Jayson Tatum ve Luka Doncic’in üzerinde olacak. Celtics’in yıldızı Tatum, play-off’larda 26 sayı, 10.4 ribaund, 5.9 asist ortalamalarıyla takımının sayı, ribaund ve asist kategorilerinde lider durumda. Mavericks’in Sloven yıldızı Doncic de 28.8 sayı, 9.6 ribaund, 8.8 asist, 1.6 top çalma ortalamalarıyla takımının bu kategorilerinde ilk sırada yer alıyor.

Haberin Devamı

PORZİNGİS GERİ DÖNÜYOR

Boston Celtics’in Letonyalı uzunu Kristaps Porzingis, ilk turdaki Heat serisinin 4’üncü maçında sakatlandıktan konferans yarı finali ve finallerinde forma giyememişti. Porzingis’in sakatlığını atlattığını ve final serisinde forma giyebileceği açıklandı.