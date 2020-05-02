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Basketbol
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

NBA'de draft kurası corona virüsü Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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NBA'de draft kurası corona virüsü Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde 2020 draft kurası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 Mayıs'ta Chicago'nun ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan 2020 draft kurasının salgın sebebiyle ertelendiği ve yapılacağı tarihin hükümetin alacağı kararlara göre sonradan belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca kuranın ardından 19-24 Mayıs'ta yapılması beklenen, oyuncuların bazı ölçümlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinliğin de ertelendiği belirtildi.

Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.

NBA karşılaşmaları, koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart'ta süresiz olarak askıya alınmıştı.

NBAde draft kurası corona virüsü Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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