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NBA'de Denver Nuggets seriye tutundu, New York Knicks öne geçti

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#NBA#Denver Nuggets#New York Knicks
NBAde Denver Nuggets seriye tutundu, New York Knicks öne geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 11:10

NBA play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti.

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Doğu Konferansı'nda Indiana Pacers, evinde mücadele ettiği New York Knicks’i 111-106’lık skorla mağlup etti ve seriyi 2-1’e getirdi. Pacers’da Tyrese Haliburton 35 sayı, 7 asist, Pascal Siakam 26 sayı, 7 ribaund ve Myles Turner da 21 sayı, 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Knicks’de ise Donte DiVincenzo 35 sayı, 3 ribaund ve Josh Hart da 10 sayı, 18 ribaund ile mücadele etse de mağlubiyeti önleyemedi.

Denver seride ilk galibiyetini aldı

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets, konuk olduğu Minnesota Timberwolves’ı 117-90'lık skorla yendi ve seriyi 2-1'e getirdi. Denver’da Jamal Murray 24 sayı, 5 asist, Nikola Jokic de 24 sayı, 14 ribaund ile oynayarak double double yaptı. Minnesota’da ise Anthony Edwards 19 sayı, 6 ribaund, Karl-Anthony Towns da 14 sayı, 5 ribaund karşılaşmayı tamamladı.

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#NBA#Denver Nuggets#New York Knicks

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