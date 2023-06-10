NBA'de Denver Nuggets şampiyonluğa bir adım uzaklıkta!

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NBA'de final serisi heyecanı, gece oynanan dördüncü maçla devam etti. Denver Nuggets, Miami Heat'i deplasmanda 108-95 yendi ve serideki üstünlüğünü 3-1'e taşıdı.

Nuggets'ta Aaron Gordon 27 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle; Nikola Jokic 23 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle; Bruco Brown ise 21 sayıyla yıldızlaştı. Miami Heat'te ise Jimmy Butler'ın 25 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik; Bam Adebayo'nun 20 sayı, 11 ribaunt ve 3 asistlik performansları mağlubiyete engel olamadı.

Nikola Jokic, bir NBA play-off sezonunda 500 sayı, 250 ribaunt ve 150 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

NBA Final Serisinin Denver'da oynanacak 5. maçını ev sahibi ekip kazanırsa tarihinde ilk kez şampiyon olacak.