NBA'de Denver Nuggets, Lakers karşısında seriyi 3-0'a getirdi

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NBA'de play-off heyecanı gece oynanan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinde Denver Nuggets, Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 119-108 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi.

Nuggets'ta Jamal Murray 37 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle, Nikola Jokic 24 sayı, 6 ribaunt ve 8 asistle oynadı. Lakers'ta Anthony Davis'in 28 sayı ve 18 ribauntluk; LeBron James'in 23 sayı, 7 ribaunt ve 12 asistlik ve Austin Reaves'in 23 sayılık performansları mağlubiyetin önüne geçemedi.

Serinin 4. maçı da Lakers'ın ev sahipliğinde oynanacak. Nuggets maçı kazanması halinde adını NBA finallerine yazdıracak.