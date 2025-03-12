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NBA'de Cleveland Cavaliers, üst üste 15. galibiyetine ulaştı

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#NBA#Cleveland Cavaliers#Brooklyn Nets
NBAde Cleveland Cavaliers, üst üste 15. galibiyetine ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 12:34

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de gecenin maçları oynandı. Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i devirerek 15 maçlık galibiyet serisi yakalamış oldu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets'i 109-104 mağlup ederek üst üste 15. galibiyetini aldı.

NBA'de 4 maç oynandı. Doğu Konferansı lideri Cavaliers, konuk ettiği Nets'i 5 sayı farkla yendi.

Cavaliers'ta Darius Garland 30 sayı, Jarrett Allen ise 23 sayı, 13 ribaunt ile oynadı.

Nets'te Cam Thomas'ın 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Haliburton'un bitime 3 saniye kala 4 sayılık oyunu galibiyet getirdi

Indiana Pacers konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 115-114 yendi.

Tyrese Haliburton'un maçın bitimine 3 saniye kala sergilediği 4 sayılık oyunu, Pacers'a Bucks karşısında tek sayı farkla galibiyeti getirdi.

Maçın tamamlanmasına 3 saniye kala 114-111 geride olan Pacers'ta Haliburton, başarılı üçlük atışta aldığı faul ve serbest atıştan kaydettiği sayıyla takımını galibiyete taşıdı.

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Pacers'ta Pascal Siakam, 25 sayı atarken Haliburton ise 14 sayı, 10 asist ile "double-double" yaptı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 19 sayı ve 17 ribaunt, Brook Lopez, 23 sayı kaydetti.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 109-104

Detroit Pistons-Washington Wizards: 123-103

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 115-114

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 127-120

 

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#NBA#Cleveland Cavaliers#Brooklyn Nets

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