NBA'de Cedi Osman'lı Cleveland'dan art arda 7. galibiyet!

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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 12 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın forma giydiği maçta Philadelphia 76ers, New York Knicks'e 106-104 mağlup oldu. 6. mağlubiyetini alan 76ers'da Tyrese Maxey 31 sayı, 7 asist ile, Tobias Harris ise 23 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle oynadı. 11 dakika süre alan Furkan Korkmaz maçı 3 sayı, 2 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. Knicks'te ise Jalen Brunson 23 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistle; R.J. Barrett ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

Cedi Osman'lı Cavaliers'tan art arda 7. galibiyet

Bir diğer milli oyuncumuz Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sezonun ilk maçında aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 7. maçı da kazandı. Detroit Pistons'ı 112-88 yenen Cavaliers art arda 7. kez sahadan galip ayrıldı. Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı ve 7 ribaunt; Kevin Love 21 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt; Cedi Osman ise 15 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt ile mücadele etti. 8. mağlubiyetini alan Pistons'da ise Cade Cunningham 18, Jaden Ivey ve Saddiq Bey ise 18'er sayıyla oynadı.

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NBA'de gecenin sonuçları

Detroit Pistons 88-112 Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers 104-106 New York Knicks

Indiana Pacers 101-99 Miami Heat

Washington Wizards 86-128 Brooklyn Nets

Boston Celtics 123-119 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 106-113 Los Angeles Clippers

Memphis Grizzlies 130-99 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 111-110 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 114-105 Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves 102-115 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 106-108 Portland Trail Blazers