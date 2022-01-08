Cedi 6 maç sonra döndü, Cleveland Portland'ı devirdi!

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Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'da gece 9 maç oynandı. Covid-19'u atlatan ve 6 maç sonra parkelere dönen Cedi Osman, takımı Cleveland'ın Portland'ı 114-101 yendiği maçta 30 dakika oynadı ve 14 sayı atıp 3 de ribaunt aldı.

Bir diğe milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs'ü 119-100 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.

76ers'ta Joel Embiid 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Seth Curry 23 sayı, 7 ribaunt, 7 asist üretti. Furkan Korkmaz ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika 10 saniye sahada kaldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

NBA'de alınan sonuçlar şöyle;

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 119-100

Toronto Raptors-Utah Jazz: 122-108

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 109-121

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Chicago Bulls-Washington Wizards: 130-122

Houston Rockets-Dallas Mavericks: 106-130

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 105-135

Denver Nuggets-Sacramento Kings: 121-111

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 101-114

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 134-118