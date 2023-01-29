NBA'de Boston Celtics - Los Angeles Lakers maçında çok tartışılan karar! LeBron James çılgına döndü, hakemler maçtan sonra açıklama yaptı

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NBA'de normal sezon heyecanı, gece oynanan 10 maçla devam etti.

Boston Celtics ile Los Angeles Lakers arasında oynanan maçta çok konuşulan bir olay yaşandı.

4. çeyreğin sonunda, skor 105-105 iken Los Angeles Lakers'ta rakip potaya yüklenen LeBron James, Jayson Tatum'un müdahalesi sebebiyle sayıyı bulamadı ve faul bekledi. Hakemler faul vermeyip maçın bittiğini işaret etti.

Başta LeBron James olmak üzere Lakers cephesi çılgına dönerken 3 hakem de kararını değiştirmedi ve maç uzadı.

Kenardan fotoğraf makinesi alarak hakemin yanına gelen Patrick Beverley, faul pozisyonunu hakeme gösterdiği için teknik faul aldı.

Normal sürenin son saniyesinde LeBron James faul bekledi, hakemler “devam” dedi.



Fotoğraf makinesi alarak hakemin yanına gelen Patrick Beverley, pozisyonu hakeme gösterdiği için teknik faul aldı...



Uzatmaya giden maçı 125-121 Boston Celtics kazandı...pic.twitter.com/J99vq8sXyN — Spor Arena (@sporarena) January 29, 2023

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UZATMADA CELTICS KAZANDI

Uzatmaya giden maçı 125-121 Boston Celtics kazandı.

Ev sahibi ekipte Jaylen Brown 37 sayı, 9 ribaunt ve 3 asistle, Jayson Tatum ise 30 sayı, 11 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaştı. Lakers'ta ise LeBron James'in 41 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistlik performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

MAÇ SONU TEPKİ

Los Angeles Lakers koçu Darwin Ham, 'Dünyanın en iyi oyuncusuna son saniyede yapılan net faul verilmedi. Galibyetimiz çalındı.' açıklamasını yaparken LeBron James de 'Bu maç canımı yaktı, anlayamıyorum.' şeklinde bir paylaşım yaptı.

HAKEMLER HATAYI KABUL ETTİ

Maçın hakemi Eric Lewis, tartışılan pozisyonla ilgili maçın ardından şu açıklamayı yaptı: Son pozisyonda LeBron'a temas vardı. Maç sırasında pozisyonu faul olarak görmedik. Ekibimiz, o pozisyonu kaçırdı.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Brooklyn Nets 122-115 New York Knicks

Orlando Magic 109-128 Chicago Bulls

Detroit Pistons 114-117 Houston Rockets

Atlanta Hawks 113-120 Los Angeles Clippers

New Orleans Pelicans 103-113 Washington Wizards

San Antonio Spurs 118-128 Phoenix Suns

Minnesota Timberwolves 117-110 Sacramento Kings

Boston Celtics 125-121 Los Angeles Lakers

Utan Jazz 108-100 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 105-123 Toronto Raptors