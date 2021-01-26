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Basketbol
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Haber Giriş: 26.01.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

NBA'de bir ilk! Bir maçta 2 kadın hakem...

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NBA'de bir ilk! Bir maçta 2 kadın hakem...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ilk kez bir maçta 2 kadın hakem görev yaptı.

NBA'de sabaha karşı oynanan Orlando Magic-Charlotte Hornets karşılaşmasını Sean Wright, Natalie Sago ve Jenna Schroeder hakem üçlüsü yönetti.

Sago ve Schroeder, bir NBA maçında aynı anda düdük çalan ilk kadın hakemler olarak tarihe geçti.

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NBA'de ilk kez 1997 yılında kadın hakemler Violet Palmer ve Dee Kantner ayrı ayrı maç yönetmişti.

Ligde Sago ve Schroeder dışında 3 kadın hakem daha maçlarda aktif olarak görev alıyor.

 

NBAde bir ilk Bir maçta 2 kadın hakem...

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