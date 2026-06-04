NBA'de bilet çılgınlığı!

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27 yıl aradan sonra NBA’de finale kalan, 53 yıllık şampiyonluk özlemini bu sene sonlandırmak isteyen New York Knicks’in final serisinde iç sahada oynayacağı maçları izlemek için taraftarlarının adeta bir servet ödemesi gerekiyor. İlk 2 maç San Antonio Spurs’ün sahasında oynanırken bu karşılaşmaların en ucuz biletleri 750-1100 dolar civarında. Final serisinde New York’taki Madison Square Garden’de oynanacak üçüncü maç için en ucuz biletler ise 6 bin 207 dolardan (Yaklaşık 285 bin TL) başlıyor. Basketbol maçlarında kapasitesi 19 bin 763’e çıkan tarihi salonda en arka sıralardaki bu biletler tükenmiş durumda.

ZENGİN SPORSEVER SAYISI ÇOK

Madison Square Garden’da şu an en ucuz bilet almak isteyen taraftarların 8 bin 874 doları (yaklaşık 408 bin TL) gözden çıkarması gerekiyor. Sahaya yaklaştıkça biletlerin fiyatı artarken rakamlar 10 binden 180 bin dolara kadar çıkabiliyor. Sporcuları en iyi açıdan görmek isteyen taraftarların ödemesi gereken miktar ise 188 bin 735 dolar (Yaklaşık 8.6 milyon TL). New York’taki astronomik fiyatlara gerekçe olarak, Knicks’in çeyrek asırı aşan bir süredir NBA Finallerine çıkamamış olması, Madison Square Garden’ın dünyanın en ikonik mekanlarından biri olmasını ve bölgenin çok sayıda zengin spor hayranına ev sahipliği yapması gösteriliyor.

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DEPLASMANI TERCİH EDİYORLAR

ABD basını Garden’da bir final maçına gitmenin ne kadar pahalı olduğunu ifade etmek için çarpıcı bir detaya dikkat çekti. Bir Knicks taraftarı deplasmana gidip San Antonio’da 4 gece otelde konaklasa, en ucuz biletlerle 2 maç izlese, gidiş-dönüş uçak bileti dahil harcayacağı para Madison Square Garden’daki en ucuz biletten daha düşük kalıyor. San Antonio’daki 1. ve 2. maçların en ucuz biletlerinin fiyatları yaklaşık 750 dolar ve 1100 dolar. New York ve San Antonio arasında gidiş-dönüş direkt uçuşlar yaklaşık 700 dolar. San Antonio şehir merkezinde 4 gecelik bir otel konaklaması yaklaşık 600 dolar olarak hesaplandığında bir taraftarın cebinde ciddi para kalıyor.

SUPER BOWL'U DA GERİDE BIRAKTI

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İstatistikler de New York taraftarlarının kendi sahalarında yüksek ücretler ödemek yerine deplasmanda maç izlemeyi tercih ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Taraftarların bilet alıp satabildiği TickPick verilerine göre San Antonio’da ilk maç için yapılan işlemlerin %20’si New York’ta, %7,5’i New Jersey’de ikamet eden taraftarlarca yapıldı. 2. maç için yapılan satın alımların yaklaşık %30’u New York, %11’i New Jersey’den. NBA finallerinin fiyat açısından bir Süper Bowl’u da geçmiş durumda. 8 Şubat’ta Santa Clara’daki Levi’s Stadyumu’nda gerçekleşen Super Bowl’da 5 Şubat’ta Seahawks yedek kulübesinin arkasındaki en pahalı bilet 40 bin 530 dolara satılmıştı.