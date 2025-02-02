NBA'de asrın takası: Luka Doncic Lakers'a, Anthony Davis Mavericks'e gidiyor!

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SPOR ARENA | DIŞ HABER

NBA'de şok etkisi yaratan bir takas gerçekleşti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre; Dallas Mavericks yönetimi, fiziksel durumundan ve kondisyonundan endişe duyduğu takımın süperstarı Luka Doncic'i kısa bir süre önce Los Angeles Lakers'a önerdi.

Büyük gizlilik içinde yürütülen takas görüşmeleri sonucunda Lakers da takımın yıldız isimlerinden Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndermeye ikna oldu.

DONCIC HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Takastan son ana kadar haberi olmayan Luka Doncic, haberi aldığı anda büyük bir şok yaşadı. Lakers'ın ve NBA tarihinin efsane isimlerinden olan LeBron James de takastan son anda haberdar oldu ve yönetimin bu hamlesine çok şaşırdı.

"MUHABİR 'LEBRON, DAVIS'TEN BIKMIŞTI' DEDİ, LEBRON SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ"

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CBS Sports muhabiri Bill Reiter'ın haberine göre; LeBron James, Anthony Davis'in son dönemdeki tavırlarından bıkmıştı.

Reiter'ın bu haberini sosyal medya üzerinden alıntılayan LeBron James ise, "Yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

TAKASIN DETAYLARI

Takasın detaylarını da duyuran ESPN muhabiri Shams Charania; Los Angeles Lakers'ın Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i aldığını, Dallas Mavericks'in ise Anthony Davis, Max Christie ve Lakers'ın 2029'daki ilk tur draft hakkını aldığını belirtti.

LUKA DONCIC'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Luka Doncic, bu sezon Dallas Mavericks'te 28.1 sayı, 8.3 ribaund ve 7.8 asist ortalaması ile oynuyor.

Doncic son olarak 25 Aralık 2024'te Timberwolves'a karşı forma giymiş, o karşılaşmada baldırından yaşadığı sakatlık sonrasında parkeye çıkamamıştı.