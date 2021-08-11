NBA'de Alperen Şengün şov devam ediyor!

2021 NBA Seçmeleri'nde Houston Rockets'ın 1. turda 16. sıradan seçtiği Alperen Şengün, NBA Yaz Ligi'ne damga vurmaya devam ediyor.

Houston Rockets'ın Detroit Pistons'ı 111-91 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından olan Alperen Şengün, yakaladığı istatistiklerle bir kez daha tam not aldı. Detroit Pistons karşısında 24 dakika 49 saniye süre alan milli basketbolcu, 21 sayı 8 ribaund 3 asist 1 top çalma 4 blokla oynadı.

Thomas & Mack Center'da göz dolduran Alperen Şengün, karşılaşmayı 8/14 saha içi, 1/2 üçlük ve 4/6 serbest atış isabetleriyle tamamladı.

🧿️ Alperen Şengün, NBA'yi sevdi!



⏱ 25 dakika

🏀 21 sayı

🔝 8 ribaund

🤚 4 blok

🎯 3 asist

⚡️ 1 top çalmapic.twitter.com/904Y4x09zV — Spor Arena (@sporarena) August 11, 2021





İLK MAÇINDA DA HAYRAN BIRAKMIŞTI

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers mücadelesinde ilk 5'te başlamış ve 27 dakika süre almıştı. Yetenekli oyuncu, parkede kaldığı süre zarfında 15 sayı, 15 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla double-double yapmıştı.

PARKEDEYKEN FARK YARATIYOR

Thomas & Mack Center'da 3/9 ikilik, 0/1 üçlük ve 9/14 serbest atış isabet oranları yakalayan Alperen Şengün'ün oyunda kaldığı bölümlerde Houston Rockets, Cleveland Cavaliers'a 18 sayı fark atmıştı.