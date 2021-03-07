MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber
GeriBasketbol NBA'de All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 07.03.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

NBA'de All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber

NBA'de Durant ve Lebron’un takımları arasından oynanacak All-Star maçı öncesinde Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber geldi.

Philadelphia 76ers forması giyen, All-Star kadrosunda yer alan Joel Embiid ve Ben Simmons, korona pozitif olabilecek birisiyle temaslı oldukları gerekçesiyle organizasyonun dışında bırakıldı.

İki yıldızın da COVID-19 pozitif potansiyeline sahip bir berberle temaslı olmaları gerekçesiyle NBA tarafından maçın dışında bırakıldıkları duyuruldu.

Joel Embiid, Kevin Durant’in takımında yer alırken Ben Simmons ise LeBron James’in takımında bulunuyordu.

İLK 5'LER

Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (kadrodan çıkarıldı),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)

NBAde All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmonstan kötü haber

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi