NBA'de All-Star maçı öncesi Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber
NBA'de Durant ve Lebron’un takımları arasından oynanacak All-Star maçı öncesinde Joel Embiid ve Ben Simmons'tan kötü haber geldi.
Philadelphia 76ers forması giyen, All-Star kadrosunda yer alan Joel Embiid ve Ben Simmons, korona pozitif olabilecek birisiyle temaslı oldukları gerekçesiyle organizasyonun dışında bırakıldı.
İki yıldızın da COVID-19 pozitif potansiyeline sahip bir berberle temaslı olmaları gerekçesiyle NBA tarafından maçın dışında bırakıldıkları duyuruldu.
Joel Embiid, Kevin Durant’in takımında yer alırken Ben Simmons ise LeBron James’in takımında bulunuyordu.
İLK 5'LER
Doğu Konferansı: Kevin Durant (Brooklyn Nets),Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks),Joel Embiid (kadrodan çıkarıldı),Bradley Beal (Washington Wizards),Kyrie Irving (Brooklyn Nets)
Batı Konferansı: LeBron James (Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Nikola Jokic (Denver Nuggets),Stephen Curry (Golden State Warriors),Luka Doncic (Dallas Mavericks)
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