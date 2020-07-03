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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 11:35,Son Güncelleme:

NBA'de 9 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi! Sayı 25'e yükseldi...

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NBA'de 9 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi! Sayı 25'e yükseldi...
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 9 oyuncuda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 24-29 Haziran'da 344 oyuncunun Kovid-19 testinden geçtiği ve 9 pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Takım çalışanlarına yapılan 884 test arasında ise 10 kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Söz konusu isimlerin, sağlık protokolleri çerçevesinde karantinaya gireceği kaydedildi.

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Bu arada testlerin yapılmaya başlandığı 23 Haziran'dan bu yana NBA'de Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 25'e yükseldi.

NBA'de salgın nedeniyle askıya alınan 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'dan itibaren devam edeceği açıklanmıştı.

 

NBAde 9 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi Sayı 25e yükseldi...

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