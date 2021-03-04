AA
Son Güncelleme:
NBA'de 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 7 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana 456 basketbolcuya uygulanan koronavirüs testlerinde 7 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...