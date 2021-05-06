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NBA'de 4 basketbolcunun Kovid-19 sonucu pozitif
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 4 oyuncu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'dan bu yana 492 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 4 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan adları açıklanmayan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
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