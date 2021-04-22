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GeriBasketbol NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 3 oyuncu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

NBAde 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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