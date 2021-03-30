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GeriBasketbol NBA'de 2021 draftı 29 Temmuz'da, kurası 22 Haziran'da
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

NBA'de 2021 draftı 29 Temmuz'da, kurası 22 Haziran'da

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NBA'de 2021 draftı 29 Temmuz'da, kurası 22 Haziran'da

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2021 draftı, 29 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bu yılki oyuncu seçmelerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, 2021 draftının kurası 22 Haziran'da çekilecek, seçmeler ise 29 Temmuz'da yapılacak.

Oyuncuların bazı testlerden geçip takımlarla deneme antrenmanlarına çıktığı etkinlik, 21-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Draft organizasyonlarına ev sahipliği yapacak merkezler ise daha sonra belirlenecek.

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Takımların draftta oyuncu seçeceği sırayı belirleyen kura, normal sezonda elde edilen sıralamalara göre şekilleniyor. Kura sayesinde sezonu alt basamaklarda tamamlayan ekiplere, draftta üst sıralardan seçim yapma imkanı tanınıyor.

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