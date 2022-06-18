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NBA’de 1’e 11 kazandıran altın hanedan

#Golden State Warriors#NBA#Basketbol
NBA’de 1’e 11 kazandıran altın hanedan
Koray Durkal

NBA’de 2021-22 sezonu şampiyonluğunu Golden State Warriors kazandı. Finalin 6. maçında Boston Celtics’i deplasmanda 103-90 yenerek seriyi 4-2 kazanan Warriors, son 8 yılda 4. kez mutlu sona ulaştı. Sezon öncesi şampiyonluk için fazla şans tanınmayan ve Brooklyn, Lakers, Milwaukee’den sonra dördüncü favori olarak gösterilen Stephen Curry ve arkadaşlarına güvenerek bahis oynayanlar, yatırdıkları paranın 11 katını kazandı.

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Çok değil şubat ayında ABD’deki tüm NBA yorumcuları, Golden State Warriors’ın finallere çıkma şansı fazla görmüyordu. Şampiyonluk için verilen oran 1’e 11’di ve favori takımlar arasında dördüncü sıradaydı. Ancak Stephen Curry ve arkadaşları, özellikle play-off’larla birlikte arkasına aldığı rüzgarı NBA şampiyonluğuyla taçlandırdı. Final serisinin 6. maçında konuk olduğu Boston Celtics’i 103- 90 yenerek seriyi 4-2 önde bitiren Warriors, son 8 yılda 4. kez şampiyonluk yüzüğünün sahibi oldu.

Stephen Curry efsaneler kulübünde

Golden State Warriors’ta Stephen Curry-Klay Thompson-Draymond Green üçlüsü en çok final kazanan üçlü olarak tarihe geçerken, play-off’lar tarihinin en çok galibiyet alan ikinci üçlüsü olmayı başardılar. Mesafe tanımayan üçlükleriyle NBA’de 4 sayı çizgisinin getirilmesi gerektiği yönünde tartışmalara neden olan Curry, 4 yüzüğün yanına 2 lig MVP’si ve 1 finaller MVP’sini ekledi. 34 yaşındaki yıldız, Michael Jordan, LeBron James, Magic Johnson, Kareem Abdüljabbar ve Tim Duncan’dan sonra bunu başaran elit oyunculardan biri oldu.

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Steve Kerr 9. yüzüğünü taktı

Oyunculuk kariyerinde Chicago Bulls ile 5 yüzük kazanan Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, koç olarak bu yüzüklere 4 tane daha ekleyerek sayıyı 9’a çıkardı. Kerr, sezon başında birbiri ardına yaşanan sakatlıklar ve genç bir kadroya sahip olmasına rağmen, tüm oyunculardan maksimum verim almayı başardı. Andre Wiggins’in atletizmi, Jordan Poole’un inanılmaz bir şekilde yaşattığı ‘Curry efekti’ ve Gary Payton’un muazzam katkısı ‘Golden Dynasty (Altın Hanedan)’ denilen Golden State Warriors’ın bu sezonki en büyük kazanımları oldu.

ÖDÜL 4 MİLYON DOLAR AMA MANEVi DEĞERi PAHA BiÇiLEMEZ

Warriors’ın şampiyonluğunda başrolü oynayan Curry, dünkü maçta da 34 sayı atmayı başardı. Tecrübeli basketbolcu, final serisinde 31.2 sayı, 6 ribaund, 5 asist ortalamaları tutturarak MVP seçildi. Yaklaşık 13 bin 500 dolar değerinde olan efsanevi Larry O’Brien Kupası’nı evine götüren şampiyon Golden State Warriors, bu başarısıyla yaklaşık 4 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Bu da her oyuncu için (antrenörler ve personel de dahil) yaklaşık 270 bin dolar demek. Kulağa az gibi gelse de Super Bowl için 150 bin dolar kazanan oyunculardan çok daha fazla.

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#Golden State Warriors#NBA#Basketbol

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