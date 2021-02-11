MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Basketbol HaberleriNBA'de 1 koronavirüs vakası! 470 basketbolcuya test yapıldı...
GeriBasketbol NBA'de 1 koronavirüs vakası! 470 basketbolcuya test yapıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

NBA'de 1 koronavirüs vakası! 470 basketbolcuya test yapıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA'de 1 koronavirüs vakası! 470 basketbolcuya test yapıldı...
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 4-10 Şubat tarihlerinde 470 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.

 

NBAde 1 koronavirüs vakası 470 basketbolcuya test yapıldı...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle