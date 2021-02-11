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NBA'de 1 koronavirüs vakası! 470 basketbolcuya test yapıldı...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 4-10 Şubat tarihlerinde 470 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
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