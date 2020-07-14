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Basketbol
AA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 15:14,Son Güncelleme:

NBA'de iki isimde koronavirüs çıktı! Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası

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NBA'de iki isimde koronavirüs çıktı! Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası
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NBA'de yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.

Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.




NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.

NBAde iki isimde koronavirüs çıktı Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası

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