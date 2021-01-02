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GeriBasketbol NBA yıldızı Luka Doncic'ten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı!
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Basketbol
Haber Giriş: 02.01.2021 - 11:12 | Son Güncelleme:

NBA yıldızı Luka Doncic'ten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı!

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NBA yıldızı Luka Doncic'ten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı!
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NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, bu gece oynadıkları Miami Heat maçının ardından evine dönerken arabasında Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısını dinledi.

Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asisstle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediği görüldü.

NBA yıldızı Luka Doncicten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı

NBA yıldızı Luka Doncicten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı

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