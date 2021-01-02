NBA yıldızı Luka Doncic'ten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı!
NBA takımlarından Dallas Mavericks'in yıldız basketbolcusu Luka Doncic, bu gece oynadıkları Miami Heat maçının ardından evine dönerken arabasında Hadise'nin Düm Tek Tek şarkısını dinledi.
Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asisstle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediği görüldü.
That's TUFF 😱#MFFL | @luka7doncic pic.twitter.com/U9r6IO6EsI— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 2, 2021
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