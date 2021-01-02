NBA yıldızı Luka Doncic'ten Hadise ve Düm Tek Tek paylaşımı!

Dallas Mavericks'in Miami Heat'i 93-83 mağlup ettiği mücadelede 27 sayı, 15 ribaund ve 7 asisstle mücadele eden Sloven yıldız Doncic, Instagram'dan yaptığı paylaşımda arabasında Hadise'nin 2009 yılında ülkemizi Eurovision'da temsil ettiği şarkı olan Düm Tek Tek'i dinlediği görüldü.

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