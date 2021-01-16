NBA yıldızı Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

Towns, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



25 yaşındaki basketbolcunun annesi, aynı hastalık nedeniyle geçen yılın nisan ayında 59 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Towns ailesi koronavirüs sebebiyle 7 ferdini kaybetti.



2 kez all-star seçilen Towns, bu sezon maç başına 22 sayı, 12,5 ribaunt ve 2,8 blok üretiyor.

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