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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.01.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

NBA yıldızı Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

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NBA yıldızı Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Towns, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

25 yaşındaki basketbolcunun annesi, aynı hastalık nedeniyle geçen yılın nisan ayında 59 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Towns ailesi koronavirüs sebebiyle 7 ferdini kaybetti.

2 kez all-star seçilen Towns, bu sezon maç başına 22 sayı, 12,5 ribaunt ve 2,8 blok üretiyor.

NBA yıldızı Karl-Anthony Towns koronavirüse yakalandı

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