NBA yıldızı Brandon Clarke hayatını kaybetti!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 21:40

NBA takımlarından Memphis Grizzlies'in 29 yaşındaki oyuncusu Brandon Clarke, hayatını kaybetti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Brandon Clarke’ın trajik kaybı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Brandon, olağanüstü bir takım arkadaşı ve çok daha iyi bir insandı. Organizasyonumuz ve Memphis toplumu üzerindeki etkisi unutulmayacak. Bu zor zamanda ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Clarke, 2019 NBA seçmelerinde ilk turda seçilmişti.

NBA’de geçirdiği 7 sezonda maç başına 10.2 sayı ve 5.5 ribaunt ortalamaları yakalayan Clarke, 2020’de NBA En İyi Çaylak Beşi’ne seçildi.

