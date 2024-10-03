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NBA YENİ SEZON TARİHİ 2024-2025 | NBA ne zaman başlayacak, maçlar hangi gün oynanacak?

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#NBA#Basketbol#NBA Ne Zaman Başlayacak
NBA YENİ SEZON TARİHİ 2024-2025 | NBA ne zaman başlayacak, maçlar hangi gün oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 17:26

NBA yeni sezon tarihi 2024-2025 basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Normal sezon başlangıcı, kupa maçları tarihi de takvim içerisinde belli oldu. Peki NBA ne zaman başlayacak, maçlar hangi gün oynanacak?

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NBA 2024-2025 sezonu 23 Ekim'de başlıyor. NBA, 2024-2025 sezonu için önemli tarihler konusunda takımlarla bilgi paylaşımı yaptı. İşte, NBA yeni sezon takvim bilgileri

2024-2025 NBA YENİ SEZON TAKVİMİ

4 Ekim: NBA Sezon Öncesi maçları başlıyor
4 ve 6 Ekim: NBA Abu Dabi Oyunları 2024
6 Ekim: NBA Kanada Serisi
12-13 Ekim: Naismith Basketbol Onur Listesi Enshrinement Hafta Sonu
18 Ekim: NBA Sezon Öncesi sona eriyor
22 Ekim: 2024-25 NBA normal sezonunun başlangıcı
22-26 Ekim: Kia NBA İhbarı 2024
26 Ekim: NBA G Ligi Seçmeleri
28 Ekim-7 Kasım: NBA G Ligi Eğitim Kampı
2 Kasım: NBA Mexico City Maçı 2024
8 Kasım: NBA G Ligi Başlangıç ​​Turnuvası
12 Kasım: Emirates NBA Kupası
17 Aralık: Emirates NBA Kupası Şampiyonası
27 Aralık: NBA G Ligi 34 maçlık normal sezonu

 

 

 

 

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