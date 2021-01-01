NBA Tarihine geçen kadın: Becky Hammon
Lakers’ın Spurs’ü yendiği maçta tarihi bir olay daha yaşandı.
Spurs’te başantrenör Gregg Popovich’in ikinci çeyrekte oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.
Hammon aynı zamanda lig tarihinin tam zamanlı ilk kadın yardımcı antrenörü olmuştu.
WNBA’de New york Liberty ve San Antonio Stars formaları giyen Becky Hammon, 2014’te Popovich’in ekibine dahil olmuştu.
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