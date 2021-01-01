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Haber Giriş: 01.01.2021 - 00:29 | Son Güncelleme:

NBA Tarihine geçen kadın: Becky Hammon

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NBA Tarihine geçen kadın: Becky Hammon
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Lakers’ın Spurs’ü yendiği maçta tarihi bir olay daha yaşandı.

Spurs’te başantrenör Gregg Popovich’in ikinci çeyrekte oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

Hammon aynı zamanda lig tarihinin tam zamanlı ilk kadın yardımcı antrenörü olmuştu.

WNBA’de New york Liberty ve San Antonio Stars formaları giyen Becky Hammon, 2014’te Popovich’in ekibine dahil olmuştu.

NBA Tarihine geçen kadın: Becky Hammon

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