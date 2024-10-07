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NBA tarihinde bir ilk! LeBron James ve oğlu Bronny yapılmayanı yaptı...

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#NBA#Los Angeles Lakers#Phoenix Suns
NBA tarihinde bir ilk LeBron James ve oğlu Bronny yapılmayanı yaptı...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:23

Los Angeles Lakers'in Phoenix Suns ile yaptığı hazırlık maçında aynı anda süre alan Lebron James ile oğlu Bronny James, NBA tarihinde bunu başaran ilk baba - oğul oldu.

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NBA'de 23 Ekim tarihinde başlayacak olan yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda ligin iki iddialı ekibi olan Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada tarihe geçen bir sekans da yaşandı.

BABA - OĞUL BİRLİKTE OYNADI

Tarihi anlar maçın ikinci çeyreğinde yaşandı. 20. yaş gününü kutlayan Bronny James oyuna dahil oldu ve babası Lebron James ile aynı anda süre aldı.

Bunun sonucunda da bu ikili NBA tarihinde aynı anda süre alan ilk baba - oğul ikilisi oldular.

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MAÇI PHOENIX SUNS KAZANDI

Lebron James'in oğlu ile aynı anda süre alması izleyenlerin yüzünde bir gülümseme bıraksa da maçı kazanan taraf Phoenix Suns oldu. Kevin Durant ve Devin Booker gibi iki süper yıldıza sahip olan Suns, karşılaşmayı 118-114'lük skorla kazandı.

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"BU GERÇEKDIŞI"

Karşılaşmanın ardından Los Angeles Lakers Baş Antrenörü JJ Reddick'te yaşananlar hakkında açıklamada bulundu. Reddick, "Bu gerçekdışı idi. Onların aynı anda sahada olması eğlenceli olacaktı. Bunun için heyecanlıydım. Tarihin bir parçası olduğum için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

LAKERS SEZONU EVİNDE AÇIYOR

Lebron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, yeni sezondaki ilk maçında evinde Minnesota Timberwolves'ı ağırlayacak. 23 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan mücadele TSİ 05.00'te başlayacak.

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#NBA#Los Angeles Lakers#Phoenix Suns

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