NBA takımı Miami Heat'te maç sırasında Eric Spoelstra, Jimmy Butler ve Udonis Haslem arasında gerginlik!

NBA'de gece oynanan Miami Heat - Golden State Warriors maçında Heat bench'inde gerginlik yaşandı. Gerginlik maç sonundaki açıklamalarda da devam etti.

Golden State Warriors, üçüncü çeyreğe 19-0'lık seriyle başlayınca Miami Heat koçu Eric Spoelstra mola aldı. Kenarda takımına direktifler verirken takımın yıldızı Jimmy Butler ile Heat'in eski basketbolcusu ve Spoelstra'nın ekibinin üyesi Udonis Haslem arasında atışmalar başladı. Sözlü tartışmaya Eric Spoelstra da dahil olunca mola bir anda dağıldı. Taraflar ayağa kalkıp birbirlerinin üzerine yürümeye çalışırken diğerleri araya girdi.

Maçta süre almayan milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de fiziki bir müdahale olmaması için tarafların arasına girdi.

MAÇ SONRASI SERT AÇIKLAMALAR

Golden State Warriors'a 118-104 yenilen ve son 7 maçının 4'ünü kaybeden Doğu Konferansı Miami Heat mücadelenin bitiminden 30 dakika sonra soyunma odasından çıktı. Bu süre, normalin yaklaşık 3 katı.

Soyunma odasındaki takım toplantısının ardından basının karşısına çıkan koç Spoelstra; Yaşananlardan anlayacağınız gibi çok hırslı ve yarışmacı bir bir takımız. Kim olursa olsun birbirimizin k.çını tekmeleyebiliriz. İki maçtır istediğimiz seviyede değiliz ve bu konuda hepimizin yapması gereken şeyler var." diye konuştu.

Bu olayın benzerinin bir daha yaşanmayacağını söyleyen Spoelstra; "Şu anda konferans lideriyiz ve çok daha büyük hedeflerimiz var. Gerginliğin içinde bulunmak beni mutlu etmiyor ama hırsı ve tutkuyu görmekten dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takım kimliği böyle zamanlarda hep ortaya çıkmıştır, yine çıkacaktır. Sonuç olarak o moladan sonra rakibin 19-0'lık serisini kırdık." dedi.

Jimmy Butler ise Udonis Haslem'ın kendisine onun döneminde iyi bir oyuncu olamayacağını söylediğini, cevap olarak ise hepsinin Dwyane Wade sayesinde olduğu cevabını verdiğini ifade etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Golden State Warriors, Miami Heat'i Stephen Curry, Draymond Green ve Klay Thompson yokluğunda 118-104 yenmeyi başardı. Warriors'ta Jordan Poole 30 sayı, 9 asist ve 4 ribauntla; Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga ve Damion Lee ise 22'şer sayıyla oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo'un 25 sayı 9 ribaunt, Kyle Lowry'nin 26 sayı 9 asist ve Jimmy Butler'ın 25 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı.

Jimmy Butler was HEATED in the Miami huddle after the Warriors went on a big run to start the second half pic.twitter.com/6waBmHlL1r