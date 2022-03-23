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Trae Young 45 sayıyla geceye damga vurdu

#NBA#Trae Young#Atlanta Hawks
Trae Young 45 sayıyla geceye damga vurdu

NBA'e gece oynanan 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks'ın genç yıldızı Trae Young performansıyla geceye damga vurdu.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 4 maçla devam etti. Atlanta Hawks'ın New York Knicks'i 117-111 mağlup ettiği maçta Trae Young 45 sayı, 8 asistle oynadı. Hawks'ta Bogdan Bogdanovic 32 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Knicks'te ise R.J. Barrett'ın 30 sayı 13 ribauntluk performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Curry'siz Warriors, Orlando'ya kaybetti

Stephen Curry'nin forma giymediği maçta Golden State Warriors, Orlando Magic'e 94-90 yenildi. Orlando'da en skorer isim 19 sayıyla Wendell Carter Jr. olurken Warriors'ta Jordan Poole 26 sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Orlando Magic 94-90 Golden State Warriors
New York Knicks 111-117 Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks 126-98 Chicago Bulls
Denver Nuggets 127-115 Los Angeles Clippers

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#NBA#Trae Young#Atlanta Hawks

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