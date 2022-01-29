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Russell Westbrook, Kobe Bryant'tan sonra bir ilki başardı!

#NBA#Lakers#Russell Westbrook
Russell Westbrook, Kobe Bryanttan sonra bir ilki başardı

NBA'e gece oynanan 11 maçla devam edildi. Los Angeles Lakers'ın Charlotte Hornets'e 117-114 mağlup olduğu maçın ikinci yarısında 30 sayı atan Russell Westbrook, Kobe Bryant'tan bu yana bir yarıda 30 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti.

Los Angeles Lakers'ın Charlotte Hornets'e 117-114 mağlup olduğu maçın ikinci yarısında 30 sayı atan Russell Westbrook, Kobe Bryant'ın 2016'daki jübile maçından bu yana bir devrede 30 sayı barajına ulaşan ilk Lakers oyuncusu oldu.

LEBron James ve Anthony Davis'in forma giymediği maçta 20 sayı geriye düşen Lakers, Westbrook'un gayretiyle maçı son topa taşıdı ancak yıldız basketbolcu son topta isabeti bulamadı ve Charlotte mücadeleden 117-114 galip ayrıldı.

Russell Westbrook maçı 35 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle tamamlayarak en skorer isim olurken Charlotte'ta Miles Bridges 26 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı.

ALPEREN ŞENGÜN'LÜ ROCKETS PORTLAND'A KAYBETTİ

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a 125-110 mağlup oldu. 11 dakika sahada kalan Alperen maçı 4 sayı ve 3 ribauntla tamamladı. Maçın en skorer oyuncusu Portland'dan Anfernee Simons(27 sayı, 6 asist) oldu.

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NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Orlando Magic 119-103 Detroit Pistons
Charlotte Hornets 117-114 Los Angeles Lakers
Atlanta Hawks 108-92 Boston Celtics
Miami Heat 121-114 Los Angeles Clippers
Oklahoma City Thunder 110-113 Indiana Pacers
Houston Rockets 110-125 Portland Trail Blazers
New Orleans Pelicans 105-116 Denver Nuggets
Memphis Grizzlies 119-109 Utah Jazz
San Antonio Spurs 131-122 Chicago Bulls
Phoenix Suns 134-124 Minnesota Timberwolves
Milwaukee Bucks 123-108 New York Knicks

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