Ömer Faruk Yurtseven'li Miami Heat konferans finalinde! Furkan Korkmaz...

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NBA play-offlarında bu gece Doğu ve Batı Konferansı yarı finallerinde birer maç oynandı.

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Phoenix Suns, serinin altıncı maçında deplasmanda Dallas Mavericks'e 113-86 mağlup oldu. Seride durum 3-3'e geldi. Konferans finaline yükselen takım yedinci maçta belli olacak.

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Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Suns'da ise Deandre Ayton'un 21 sayı ve 11 ribauntu mağlubiyetin önüne geçemedi.

Miami Heat konferans finalinde

Doğu Konferansı yarı finali altıncı maçında Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 99-90 yendi ve seriyi 4-2 kazanıp adını konferans finaline yazdırdı.

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Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle; Max Strus 20 sayı, 11 ribauntla oynadı. Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven mücadelede süre almadı.

Philadelphia 76ers'ta ise Joel Embiid 20 sayı 12 ribauntla; Tyrese Maxey 10 sayıyla, James Harden ise 11 sayı, 9 asistle mücadele etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 8 dakika sahada kalıp 2 sayı üretti.

NBA play-offlarında son durum şu şekilde:

Batı Konferansı

Phoenix Suns 3-3 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 3-2 Memphis Grizzlies

Doğu Konferansı

Miami Heat 4-2 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 3-2 Boston Celtics