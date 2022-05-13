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Ömer Faruk Yurtseven'li Miami Heat konferans finalinde! Furkan Korkmaz...

#NBA#Miami Heat#Dallas Mavericks
Ömer Faruk Yurtsevenli Miami Heat konferans finalinde Furkan Korkmaz...

NBA play-offlarında heyecan, gece oynanan iki maçla devam etti. Milli basketbolcularımız Ömer Faruk Yurtseven ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği seride Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı yenerek adını konferans finaline yazdırdı. Batı'da ise Dallas Mavericks - Phoenix Suns serisi 7. maça gitti.

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NBA play-offlarında bu gece Doğu ve Batı Konferansı yarı finallerinde birer maç oynandı.

Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Phoenix Suns, serinin altıncı maçında deplasmanda Dallas Mavericks'e 113-86 mağlup oldu. Seride durum 3-3'e geldi. Konferans finaline yükselen takım yedinci maçta belli olacak.

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Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistle yıldızlaştı. Suns'da ise Deandre Ayton'un 21 sayı ve 11 ribauntu mağlubiyetin önüne geçemedi.

Ömer Faruk Yurtsevenli Miami Heat konferans finalinde Furkan Korkmaz...

Miami Heat konferans finalinde

Doğu Konferansı yarı finali altıncı maçında Miami Heat deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 99-90 yendi ve seriyi 4-2 kazanıp adını konferans finaline yazdırdı.

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Heat'te Jimmy Butler 32 sayı, 8 ribaunt, 4 asistle; Max Strus 20 sayı, 11 ribauntla oynadı. Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven mücadelede süre almadı.

Philadelphia 76ers'ta ise Joel Embiid 20 sayı 12 ribauntla; Tyrese Maxey 10 sayıyla, James Harden ise 11 sayı, 9 asistle mücadele etti. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz 8 dakika sahada kalıp 2 sayı üretti.

NBA play-offlarında son durum şu şekilde:

Batı Konferansı

Phoenix Suns 3-3 Dallas Mavericks
Golden State Warriors 3-2 Memphis Grizzlies

Doğu Konferansı

Miami Heat 4-2 Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks 3-2 Boston Celtics

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#NBA#Miami Heat#Dallas Mavericks

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