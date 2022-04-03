NBA sonuçları: Kevin Durant'in kariyer rekoru Nets'e yetmedi

Haberin Devamı

NBA'de heyecan, gece oynanan 5 maçla devam etti. Mili basketbolcumuz Cedi Osman'ın 10 sayı, 3 asist v 3 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks'ı 119-101 mağlup ederek play-off mücadelesini sürdürdü.

Kevin Durant'tan kariyer rekoru

Brooklyn Nets'in Atlanta Hawks'a 122-115 yenildiği maçta 55 sayıyla oynayan Kevin Durant kariyer rekorunu kırdı. Durant ayrıca 7 asist ve 3 ribaunt yaptı. Nets'te Kyrie Irving 31 sayı, 6 asistle oynadı. Atlanta Hawks'ta ise Trae Young 36 sayı, 1* asist ve 6 ribauntla mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers 144-114 Charlotte Hornets

New York Knicks 101-119 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 122-115 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 109-127 Miami Heat

Golden State Warriors 111-107 Utah Jazz