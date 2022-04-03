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NBA sonuçları: Kevin Durant'in kariyer rekoru Nets'e yetmedi

#NBA#Kevin Durant#Brooklyn Nets
NBA sonuçları: Kevin Durantin kariyer rekoru Netse yetmedi

NBA'e gece oynanan 5 maçla devam edildi. Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant kariyer rekorunu kırarken Cedi Osman'lı Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden'da galip geldi.

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NBA'de heyecan, gece oynanan 5 maçla devam etti. Mili basketbolcumuz Cedi Osman'ın 10 sayı, 3 asist v 3 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, New York Knicks'ı 119-101 mağlup ederek play-off mücadelesini sürdürdü.

Kevin Durant'tan kariyer rekoru

Brooklyn Nets'in Atlanta Hawks'a 122-115 yenildiği maçta 55 sayıyla oynayan Kevin Durant kariyer rekorunu kırdı. Durant ayrıca 7 asist ve 3 ribaunt yaptı. Nets'te Kyrie Irving 31 sayı, 6 asistle oynadı. Atlanta Hawks'ta ise Trae Young 36 sayı, 1* asist ve 6 ribauntla mücadele etti.

NBA'de gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers 144-114 Charlotte Hornets
New York Knicks 101-119 Cleveland Cavaliers
Atlanta Hawks 122-115 Brooklyn Nets
Chicago Bulls 109-127 Miami Heat
Golden State Warriors 111-107 Utah Jazz

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#NBA#Kevin Durant#Brooklyn Nets

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