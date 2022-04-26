Kevin Durant ve Kyrie Irving'li Brooklyn Nets'e tarihi şok!

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NBA play-offlarında heyecan, bu gece Doğu Konferansı'nda 2, Batı'da ise 1 maçla devam etti.

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın 2 dakika süre alıp 3 sayı ve 1 ribauntla oynadığı maçta Philadelphia 76ers evinde Toronto Raptors'a 103-88 mağlup oldu. Seride durumu 3-2'ye getiren ve tur için yeniden umutlanan Raptors'da Pascal Siakam 23 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle yıldızlaştı. 76ers'da ise Joel Embiid'in 20 sayı, 11 ribaunt ve 4 asisti mağlubiyetin önüne geçemedi.

Doncic'li Dallas Mavericks yeniden öne geçti!

Batı Konferansı'nın en çekişmeli serisinde Dallas Mavericks yeniden öne geçti. 4. maçı son saniyelerde kaybeden Mavericks, evinde oynanan 5. maçta Utah Jazz'ı 102-77 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Mavericks'te Luka Doncic 33 sayı, 13 ribaunt ve 5 asistle yıldızlaşıtkrn Jalen Brunson da 24 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı yaptı. Jazz'da ise Jordan Clarkson 20 sayı, Rudy Gobert 17 sayı 11 ribauntla mücadele etti.

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Kyrie Irving ve Kevin Durant'li Nets süpürüldü

Play-off başladığında herkesin büyük beklenti içine girdiği Boston Celtics - Brooklyn Nets serisi 4 maçta bitti. Boston Celtics, deplasmanda Brooklyn Nets'i 116-112 yenerek seriyi 4-0 kazandı ve adını Doğu Konferansı'nda yarı finale yazdırdı. Celtics'te Jayson Tatum 29 sayı ve 5 asistle; Marcus Smart 20 sayı ve 11 asistle; Jaylen Brown ise 22 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

NBA'in 'süper takım'larından olarak görülen ancak büyük hüsran yaşayan Brooklyn Nets'te ise Kevin Durant 39 sayı, 9 asist ve 7 ribauntla; Seth Curry 23 sayıyla, Kyrie Irving ise 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti.

Boston Celtics - Brooklyn Nets serisi, bu sezon NBA play-offlarında 4-0 ile biten tek seri oldu. Boston Celtics, Doğu Konferansı yarı finalinde Milwaukee Bucks - Chicago Bulls serisinin kazananıyla oynayaca. Son şampiyon Bucks seride 3-1 önde bulunuyor.

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NBA Play-Off serilerinde son durum şu şekilde:

Doğu:

Miami Heat 3-1 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 3-2 Toronto Raptors

Milwaukee Bucks 3-1 Chicago Bulls

Boston Celtics 4-0 Brooklyn Nets

Batı:

Phoenix Suns 2-2 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 3-2 Utah Jazz

Golden State Warriors 3-1 Denver Nuggets

Memphis Grizzlies 2-2 Minnesota Timberwolves

Ja Morant 'En çok gelişme gösteren basketbolcu' seçildi

NBA'de play-off heyecanı sürerken bir yandan da normal sezon ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Memphis Grizzlies'in genç yıldızı Ja Morant NBA'de normal sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu (MIP) seçildi.

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1999 doğumlu Morant bu sezon 27.4 sayı, 5.7 ribaunt ve 6.7 asist ortalamaları yakaladı. Grizzlies ise 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle sezonu Batı'da ikinci olarak tamamladı.

NBA'de daha önce Toronto Raptors'dan Scottie Barnes yılın çaylağı, Boston Celtics'ten de Marcus Smart yılın savunmacısı seçilmişti.