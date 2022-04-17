NBA sonuçları: Furkan Korkmaz'lı 76ers play-off'a galibiyetle başladı

NBA'de play-off heyecanı başladı. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Toronto Raptors'u 131-111 yenerek seride 1-0 öne geçti. 76ers'da Tyrese Maxey 38 sayıyla yıldızlaştı. 3 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz mücadeleyi 1 asistle tamamladı.
NBA play-offlarda gece oynanan maçların sonuçları ve seri skorları şu şekilde:
Dallas Mavericks 93-99 Utah Jazz (0-1)
Memphis Grizzlies 117-130 Minnesota Timberwolves (0-1)
Philadelphia 76ers 131-111 Toronto Raptors (1-0)
Golden State Warriors 123-107 Denver Nuggets (1-0)