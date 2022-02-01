NBA sonuçları: Cedi Osman'dan kariyer rekoru!

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NBA'de heyecan, gece oynanan 8 maçla devam etti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın 12 asist yaparak kariyer rekoru kırdığı maçta Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans'ı 93-90 mağlup etti. Asist istatistiğinde kariyer rekoru kıran Cedi Osman 7 sayı ve 2 ribauntla galibiyete katkı verdi. Cavaliers'ta 21 sayıyla oynayan Brandon Goodwin maçın en skorer oyuncusu oldu.

Warriors, Alperen Şengün'lü Rockets'ı Curry ile devirdi

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 12 dakika sahada kaldığı maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'a 122-108 yenildi. Alperen maçı 2 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. Warriors'ta Stephen Curry 40 sayı, 4 asist ve 5 ribaunt ile yıldızlaştı. Maça 9 oyuncuyla çıkan Rockets'ta 7 isim çift haneli sayı üretti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

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Cleveland Cavaliers 93-90 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 122-116 Los Angeles Clippers

Philadelphia 76ers 122-119 Memphis Grizzlies

New York Knicks 116-96 Sacramento Kings

Boston Celtics 122-92 Miami Heat

Atlanta Hawks 100-106 Toronto Raptors

Houston Rockets 108-122 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 98-81 Portland Trail Blazers