Boston Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

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NBA'de heyecan, gece oynanan iki maçla devam etti. Boston Celtics, Atlanta Hawks'u 105-95 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Celtics'in all-star oyuncusu Jayson Tatum, 38 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı 10 asistlik performansı mağlubiyete engel olmadı.

Gecenin diğer maçında ise Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt ve 4 top çalmalık performansıyla Indiana Pacers'ı 129-120 yendi. Pacers'ta Tyrese Haliburton 22 sayı 16 ribauntla mücadele etti.