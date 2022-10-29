NBA sonuçları: Alperen Şengün'den double-double! LeBron James tarihe geçti ama Lakers yine kazanamadı

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NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti.

Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a 125-111 mağlup oldu. 26 dakika sahada kalan Alperen Şengün mücadeleyi 14 sayı, 11 ribauntla tamamladı ve bir double-double'a daha imza attı. Maçın en skorer oyuncusu Portland'dan Anfernee Simons oldu.

Cedi Osman'lı Cleveland galip

Cleveland Cavaliers, geçen sezonun finalisti Boston Celtics'i 132-123 mağlup etti. 22 dakika süre alan Cedi Osman 4 sayı,2 ribaunt ve 1 asist üretti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell ve Caris LeVert 41'er sayıyla yıldızlaştı. Celtics'te ise Jayson Tatum ve Jaylen Brown 32'şer sayı kaydetti.

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76ers kazandı, Furkan sayı atamadı

Philadelphia 76ers'in Toronto Raptors'u 112-90 mağlup ettiği karşılaşmada 2 dakika süre alan Furkan Korkmaz sayı bulamazken 1 ribaunt ve 1 asist üretti. 76ers'da Tyresxe Maxey 44 sayıyla yıldızlaştı.

Lakers yine kazanamadı, LeBron James tarihe geçti

Sezona kötü bir başlangıç yapan Los Angeles Lakers 5. maçını da kaybetti. Minnesota Timberwolves'a 111-102 yenilen Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Maçın en skorer oyuncusu 29 sayıyla Timberwolves'tan Anthony Edwards oldu.

Kariyerinde bin 135. kez bir normal sezon maçında 20 ve üzerinde sayı üreten LeBron James, Karl Malone'u geçerek bu alanda tarihin en iyisi konumuna geldi.