Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

NBA sonuçları: Alperen Şengün'den double-double! LeBron James tarihe geçti ama Lakers yine kazanamadı

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lebron James#Alperen Şengün
NBA sonuçları: Alperen Şengünden double-double LeBron James tarihe geçti ama Lakers yine kazanamadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 10:10

NBA'de normal sezon heyecanı, bu gece oynanan 11 maçla devam etti. Milli basketbolcularımız Alperen Şengün, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın sahne aldığı gecede LeBron James tarihe geçerken Los Angeles Lakers'ın kötü gidişi devam etti.

Haberin Devamı

NBA'de heyecan, gece oynanan 11 maçla devam etti.

Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Portland Trail Blazers'a 125-111 mağlup oldu. 26 dakika sahada kalan Alperen Şengün mücadeleyi 14 sayı, 11 ribauntla tamamladı ve bir double-double'a daha imza attı. Maçın en skorer oyuncusu Portland'dan Anfernee Simons oldu.

NBA sonuçları: Alperen Şengünden double-double LeBron James tarihe geçti ama Lakers yine kazanamadı

Cedi Osman'lı Cleveland galip

Cleveland Cavaliers, geçen sezonun finalisti Boston Celtics'i 132-123 mağlup etti. 22 dakika süre alan Cedi Osman 4 sayı,2 ribaunt ve 1 asist üretti. Cavaliers'ta Donovan Mitchell ve Caris LeVert 41'er sayıyla yıldızlaştı. Celtics'te ise Jayson Tatum ve Jaylen Brown 32'şer sayı kaydetti.

Haberin Devamı

76ers kazandı, Furkan sayı atamadı

Philadelphia 76ers'in Toronto Raptors'u 112-90 mağlup ettiği karşılaşmada 2 dakika süre alan Furkan Korkmaz sayı bulamazken 1 ribaunt ve 1 asist üretti. 76ers'da Tyresxe Maxey 44 sayıyla yıldızlaştı.

Lakers yine kazanamadı, LeBron James tarihe geçti

Sezona kötü bir başlangıç yapan Los Angeles Lakers 5. maçını da kaybetti. Minnesota Timberwolves'a 111-102 yenilen Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Maçın en skorer oyuncusu 29 sayıyla Timberwolves'tan Anthony Edwards oldu.

Kariyerinde bin 135. kez bir normal sezon maçında 20 ve üzerinde sayı üreten LeBron James, Karl Malone'u geçerek bu alanda tarihin en iyisi konumuna geldi.

NBA sonuçları: Alperen Şengünden double-double LeBron James tarihe geçti ama Lakers yine kazanamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Lebron James#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık

BAKMADAN GEÇME!

Elondan bahsederken ağlamıştı... İşte Muskın hedef alıp ilk günden Twitterdan kovduğu Vijaya Gadde

Elon'dan bahsederken ağlamıştı... İşte Musk'ın hedef alıp ilk günden Twitter'dan kovduğu Vijaya Gadde!

#Vijaya Gadde
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım

BİR SORUDAN FAZLASI | "Eşim çocuk istiyor/istemiyor, ne yapacağım?"

#Evlilik
Bak bu şarkıyı dinle derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı Risk işitme kaybından daha büyük...

'Bak bu şarkıyı dinle' derken dikkat... Kulaklıklarınızın içine baktınız mı? Risk işitme kaybından daha büyük...

#Kulaklık