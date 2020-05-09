MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir
GeriBasketbol NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:12,Son Güncelleme:

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir
Abone Olgoogle-news

NBA Başkanı Adam Silver, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi.

Adam Silver, NBA Oyuncular Birliği Başkanı ve Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Chris Paul ile bazı oyuncuların katıldığı video konferansta sezonun geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sezonu tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Silver, "Hayatlarımızın en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanması halinde oyuncuları şehir şehir gezdirerek riske atmanın anlamı yok. Başlangıçta maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve Las Vegas olabilir" ifadelerini kullandı.

"HAZİRAN'DAN ÖNCE TAKVİM MÜMKÜN DEĞİL"
Kalan maçların ne zaman oynanacağı konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Silver, "Sahaya dönüş kararını salgının gidişatına göre alacağız. Haziran'dan önce bir takvim açıklamamız mümkün değil. Gelecek sezonun başlangıcı ise aralık ayına kadar sarkabilir" yorumunu yaptı.

Ayrıca maçlar yeniden başladıktan sonra Kovid-19 testleri pozitif çıkan basketbolcular yüzünden sezonu durdurmayı düşünmediklerini aktaran Silver, bunun yerine söz konusu oyuncular ve temas ettikleri kişileri iyileşene kadar izole etmeyi planladıklarını belirtti.

NBA karşılaşmaları, Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

Güney Kore'de lig başladı! Canlı Bahis'ler, TEK MAÇ'lar... ÜCRETSİZ canlı izlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle