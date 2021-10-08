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NBA ön sezondaki "Türk derbisi"ni Ömer Faruk kazandı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Ömer Faruk Yurtseven
NBA ön sezondaki Türk derbisini Ömer Faruk kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ile Alperen Şengün'ün karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Miami Heat, Houston Rockets'ı 113-106 yendi.

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NBA 2021-22 sezonu öncesindeki hazırlık maçlarına, 3 karşılaşmayla devam edildi. Ömer'in forma giydiği Heat, Alperen'in takımı Rockets ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi kazandı.

Heat'i galibiyete, 24 sayı, 9 ribaunt üreten Tyler Herro ve 20 sayı kaydeden Duncan Robinson taşıdı. Ömer de 8 sayı, 4 ribauntluk katkıda bulundu.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 20 sayı, 5 ribauntla oynayan Jalen Green öne çıktı. Alperen ise 9 sayı, 6 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

NBA ön sezondaki Türk derbisini Ömer Faruk kazandı

Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Toronto Raptors'ı 125-113 mağlup ettikleri mücadelede 5 sayı, 3 asist üretti.

Diğer müsabakada ise Memphis Grizzlies, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 128-98 yendi.

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Ömer Faruk Yurtseven