NBA Kupası sahibini buluyor! Final heyecanı canlı yayınla Misli’de yaşanıyor…

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Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından biri olan NBA’in sezon içi turnuvası olan NBA Kupası, Las Vegas’ta sahibini buluyor. Sezona 20 galibiyet, 5 mağlubiyetle devam eden Oklahoma City Thunder, 25 maçın sonunda 14 galibiyeti bulunan Milwaukee Bucks ile Çarşamba günü TSİ 04:30’da T-Mobile Arena’da karşılaşıyor. Misli üzerinden canlı yayınlanacak olan final mücadelesinin heyecanı ise ” Şampiyon Oranlar” ile yaşanıyor.

Sezonun flaş ekibi Oklahoma

Tarihinde ilk defa sezona 6-0'lık galibiyet serisiyle başlayan Oklahoma City Thunder’ın final mücadelesi öncesi 25 maçın sonunda sadece 5 mağlubiyeti bulunuyor. 26 yaşındaki oyun kurucu Shai Gilgeous-Alexander’ın liderliğinde harikalar yaratan Batı Konferans’ı liderinde Jalen Williams ve Isaiah Hartenstein’ın performansları da göz dolduruyor. Savunma performansıyla ön plana çıkan Thunder, 115 sayı ortalaması, yüzde 46.5 ikilik ve yüzde 35.1 üçlük yüzdesi ile oynuyor. 6.3 ile NBA’in en yüksek blok ortalamasına sahip ekiplerinden biri olan Thunder aynı zamanda 12.2 ile en çok top çalan takımı. Öte yandan Thunder’da sakatlıkları bulunan Alex Ducas, Adam Flagler, Chet Holmgren, Nikola Topic ve Ousmane Dieng’in oynaması beklenmiyor.

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Milwaukee toparlanma peşinde

Doc Rivers yönetiminde sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Milwaukee Bucks, yoluna 14 galibiyet, 11 mağlubiyet ile devam ediyor. 113 sayı ortalamasına sahip olan Milwaukee Bucks, yüzde 48.4 ikilik ve yüzde 38.9 üçlük yüzdesi ile iyi bir şut performansı sergiliyor. Fakat 42.9 ortalaması ile ligin en az ribaunt alan takımlarından biri olmaları Doğu Konferansı ekibini savunmada zorluyor. Takımda liderlik ise Giannis Antetokounmpo’nun elinde. Antetokounmpo’ya Damian Lillard ve Brook Lopez eşlik ediyor. Öte yandan Bucks’ta final öncesi bildirilen bir eksik oyuncu bulunmuyor.

Final Giannis Antetokounmpo ve Shai Gilgeous-Alexander düellosuna sahne olacak

32.7 ile NBA’in en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, Cumartesi gecesi de Atlanta Hawks'a karşı oynanan yarı final maçında tartışmasız sezonun en etkileyici performanslarından birini sergiledi. Geceyi 32 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, 4 blok ve 1 top çalma ile triple-double'dan bir asist eksik tamamladı. 30.3 sayı ortalamasına sahip olan Oklahoma’nın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander ise yarı finalde Houston’ı yendikleri maçta 32 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 1 blok ve 5 top çalma ile oynadı. İki oyuncu da final mücadelesi öncesi takımların en önemli kozları.

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Final maçı hariç her maç normal sezonu etkiliyor

Heyecanı, mücadeleyi ve izlenmeyi artırmak ve yeni rekabet ortamı oluşturmak için düzenlenen NBA Kupası, özellikle saha tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Final maçı hariç oynanan her maç takımların normal sezon maçları olarak sayılıyor. Misli üyeleri ise final karşılaşmasının heyecanını canlı yayın ve” Şampiyon Oranlar” ile yaşıyor. Misli’de Oklahoma galibiyetine 1.33 oran veriliyor. Milwaukee kazanırın oranı ise 2.38.

Şampiyon oyunculara yarım milyon dolardan fazla ödül!

NBA Kupası finalinde iki takım oyuncularına da para ödülü verilecek. Yapılan açıklamaya göre; NBA Kupası’nda şampiyon olan takımın oyuncuları 514 bin 917 doların sahibi olacakken ikinci olan takımın oyuncuları ise 205 bin 988 dolar alacak.

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Misli’den yeni üyelere 150 TL!

Misli’ye yeni üye olan herkes 150 TL değerinde Misli Puan kazanıyor. Siz de Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın yer aldığı Misli’de maçların heyecanını daha fazla yaşayın!