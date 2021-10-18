NBA kariyerini noktaladı, Anadolu Efes'e imza attı!

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Anadolu Efes, son olarak Milwaukee Bucks forması giyen Elijah Bryant ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile iki yıllık sözleşme imzaladık.

Elijah Bryant kimdir?

1995 doğumlu oyuncu 1.96 metre boyunda ve guard/kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Elon Üniversitesi’nde iki yıl geçirdikten sonra 2016 yılında Brigham Young Üniversitesi’ne geçen ve 2018’de buradan mezun olan Elijah Bryant, ilk profesyonel sezonunu İsrail’in Hapoel Eliat takımında geçirdi. Gösterdiği başarılı performans ile sezon sonunda Maccabi Playtika Tel Aviv takımına transfer oldu ve 2019-20 sezonunda ve 2020-21 sezonunun Mayıs ayına kadar burada forma giydi. 13 Mayıs 2021’de NBA takımlarından Milwaukee Bucks ile kontrat imzalayan Amerikalı oyuncu, Ekim ayı ortasında Milwaukee Bucks ile yollarını ayırdı.

2015’de CAA’da (Colonial Athletic Association) yılın genç oyuncusu seçilen Bryant, aynı sezon en iyi üçüncü beşe seçildi. Brigham Young Üniversitesi’nde forma giyerken, 2018 yılında WCC’de (West Coast Conference) en iyi beşe adını yazdırdı. İsrail’deki ikinci senesinde bu kez İsrail Ligi’nin en iyi beşine giren Amerikalı oyuncu, 2020 yılında Maccabi Tel Aviv forması altında İsrail Ligi’nde şampiyonluk yaşadı. Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon ise NBA’de Milwaukee Bucks ile şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Elijah Bryant, geçtiğimiz sezon Milwaukee Bucks forması ile bir maçta mücadele ederken, Euroleague’de Maccabi Playtika Tel Aviv forması ile 34 karşılaşmada 23:19 dakika süre alarak maç başına 9,8 sayı, 3,0 ribaunt ve 2,0 asist ortalamaları ile mücadele etti.