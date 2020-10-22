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Basketbol
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 10:34 | Son Güncelleme:

NBA haberleri | New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi!

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NBA haberleri | New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New Orleans Pelicans'ta başantrenörlük için Stan Van Gundy ile anlaşma sağlandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Pelicans'ın başantrenörlük görevine 61 yaşındaki ABD'li Stan Van Gundy'yi getirdiği duyuruldu.

Van Gundy, NBA'de daha önce Miami Heat, Orlando Magic ve Detroit Pistons'ı çalıştırmıştı.

Son 5 sezondur Alvin Gentry başantrenörlüğünde mücadele eden Pelicans, bir kez play-off'lara kalmıştı.

 

NBA haberleri | New Orleans Pelicansta Stan Van Gundy dönemi

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