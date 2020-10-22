NBA haberleri | New Orleans Pelicans'ta Stan Van Gundy dönemi!

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Pelicans'ın başantrenörlük görevine 61 yaşındaki ABD'li Stan Van Gundy'yi getirdiği duyuruldu.

Van Gundy, NBA'de daha önce Miami Heat, Orlando Magic ve Detroit Pistons'ı çalıştırmıştı.

Son 5 sezondur Alvin Gentry başantrenörlüğünde mücadele eden Pelicans, bir kez play-off'lara kalmıştı.

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