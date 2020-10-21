MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriNBA haberleri | Los Angeles Clippers'ta Tyronn Lue dönemi!
GeriBasketbol NBA haberleri | Los Angeles Clippers'ta Tyronn Lue dönemi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:30 | Son Güncelleme:

NBA haberleri | Los Angeles Clippers'ta Tyronn Lue dönemi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
NBA haberleri | Los Angeles Clippers'ta Tyronn Lue dönemi!
Abone Olgoogle-news

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Los Angeles Clippers, başantrenörlük görevine Tyronn Lue'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Doc Rivers'tan boşalan başantrenörlük görevini yeni sezonda Tyronn Lue'nun üstleneceği belirtildi.

Geçen sezon Rivers'ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan 43 yaşındaki Lue, 2016-2018 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştırmıştı. Bu süreçte Cavaliers'ı üç kez üst üste NBA finaline çıkaran Lue, 2016'da takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Clippers tarihindeki 26. başantrenör olan Lue, NBA'de oyunculuğu döneminde Los Angeles Lakers, Washington Wizards, Orlando Magic, Houston Rockets, Atlanta Hawks, Dallas Mavericks ve Milwaukee Bucks takımlarında forma giymişti.

 

NBA haberleri | Los Angeles Clippersta Tyronn Lue dönemi

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle