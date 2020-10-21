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Basketbol
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Haber Giriş: 21.10.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

NBA haberleri | Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi!

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NBA haberleri | Indiana Pacers'ta Nate Bjorkgren dönemi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Indiana Pacers'ta başantrenörlüğe Nate Bjorkgren getirildi.

Indiana Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nate McMillan'dan boşalan başantrenörlük görevine 45 yaşındaki ABD'li Bjorkgren'in getirildiği duyuruldu.

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Bjorkgren, son iki yıldır Toronto Raptors'ta başantrenör Nick Nurse'ün yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Nate McMillan yönetiminde 4 sezondur play-off'lara kalan Pacers, ilk turu geçmeyi başaramamıştı.

 

NBA haberleri | Indiana Pacersta Nate Bjorkgren dönemi

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