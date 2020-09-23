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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 11:53 | Son Güncelleme:

NBA Haberleri | Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi!

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NBA Haberleri | Chicago Bulls'ta Billy Donovan dönemi!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Chicago Bulls, başantrenörlük görevine Billy Donovan'ı getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki ABD'li Donovan'ın gelecek sezondan itibaren takımın başantrenörlük koltuğuna oturacağı ifade edildi.

Son 5 sezondur Oklahoma City Thunder'ı çalıştıran Donovan, 243 galibiyet ve 157 mağlubiyetlik performansıyla takımının her sezon play-off'lara kalmasına sağlamış ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Thunder'dan ayrılmıştı.

 

NBA Haberleri | Chicago Bullsta Billy Donovan dönemi

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