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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

NBA final serisinde Phoenix Suns 1-0 öne geçti

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NBA final serisinde Phoenix Suns 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçını, Milwaukee Bucks'ı 118-105 mağlup eden Phoenix Suns kazandı.

Evinde oynadığı karşılaşmada Suns, oyunun genelinde Bucks'a oranla daha iyi savunma yaptı ve rakibini 13 sayı farkla yenerek final serisinde 1-0 öne geçti.

Suns'ta Chris Paul 32 sayı, 9 asist ve 4 ribaunt, Devin Booker 27 sayı ve 6 asistle takımının skor yükününü çekerken, Deandre Ayton ise 22 sayı ve 19 ribauntla "double-double" yaptı. Mikal Bridges 14, Cameron Payne ile Cameron Johnson 10'ar sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo, sakatlığının geçmesinin ardından yeniden ilk 5'te başladığı mücadeleyi 20 sayı, 17 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Khris Middleton 29 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Brook Lopez 17 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 10 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt üretti.

Final serisinin ikinci maçı, 9 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te yine Phoenix Suns'ın sahasında oynanacak.

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