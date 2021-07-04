NBA final maçları ne zaman başlayacak? İşte tarih bilgisi

Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks'a konuk olduğu serinin 6. karşılaşmasından galip ayrıldı ve 1974'ten bu yana ilk, tarihinde 3. kez finale yükseldi. İşte, final maçı için tarih bilgisi...

Batı Konferansı şampiyonu Suns ile Doğu Konferansı şampiyonu Bucks arasındaki final serisinin ilk maçı, 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 04.00'te oynanacak.