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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 18:08 | Son Güncelleme:

NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi

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NBA ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlüğe Steve Nash getirildi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets'te başantrenörlük için Steve Nash ile anlaşma sağlandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Brooklyn Nets'in başantrenörlük görevi için Steve Nash ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Kenny Atkinson'ın martta görevden ayrılmasının ardından geçici başantrenörlüğe getirilen Jacque Vaughn'ın yardımcı antrenör olarak takımda kalacağı belirtildi.

İlk başantrenörlük deneyimini yaşayacak 46 yaşındaki Nash, basketbol kariyerinde Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers formaları giymişti.

Nash, iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandığı NBA'de 8 defa all-star seçilmişti.

Lig tarihinin en fazla asist yapan üçüncü ismi (10 bin 335) Kanadalı Nash, basketbolu bıraktığı 2015 yılında Golden State Warriors'ta oyuncu gelişim danışmanı görevine getirilmişti.

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