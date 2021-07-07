NBA efsanesinin Fortnite’a geleceği doğrulandı

Fortnite’ın söylentileri, hafta sonu Chicago'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirlerde görülen, elle boyanmış duvar resimleri ardından maksimum seviyeye çıktı. Bu resimler ile edinilen bilgi kısıtlıydı. Yalnızca bir çift kanat, bir taç ve 14.07.2021 tarihi bulunuyordu. Bu bilgiler dışında her şey tamamen söylentilerden ve bilinmeyenlerden oluşuyordu. Fakat geçtiğimiz günlerde bir çok sızıntı paylaşılmaya başlandı. Bu sızıntıların ardından NBA efsanesi LeBron James’in Fortnite’a kostüm olarak ekleneceği doğrulandı.

Bu sızıntıların ilk kaynağı ShiinaBR isimli Twitter kullanıcısı oldu. Eski Los Angeles Laker efsanesi olan LeBron James’in ICON serisinin bir parçası olarak oyuna ekleneceğini söyledi. Bu özel seri Amerikalı DJ Marshmello, Tyler “Ninja” Blevins, rap sanatçısı Travis Scott ve çok daha fazla ünlü kişiliği oyuna ekliyor. Bu içeriğe son dahil olanlar futbol yıldızları Harry Kane ve Neymar Jr olmuştu.

NBA yakın zamanda Fortnite ile 30 takımın tümünü seçilebilir kıyafetler olarak oyuna dahil edebilecekleri bir anlaşma içine girdi. Şimdi, tartışmasız tüm zamanların en büyük basketbolcularından birisi kendisini bu listeye ekleyecek.

HYPEX adındaki başka bir veri madencisi de kısa bir süre sonra LeBron James’in oyuna eklenmesi ile daha fazla bilgi içeren bir paylaşım yaptı. Dört kez NBA Şampiyonu olan oyuncunun lakabı olan “King James” lakabına gönderme içeren “King’s Bling” adlı bir görev seti de bu güncelleme ile oyuncuları bekliyor olacak. Bu görevleri tamamladıkça eşya içeriklerinin gitgide altınlaşacağı söyleniyor. Bir noktada bu altın oranını seçmenize yarayacak bir özellik açılacak. Bunun dışında LeBron James koleksiyonunda neler bulunacağı henüz belli değil.

LeBron James’in oyuna eklenmesini gösteren bütün içerikler 14 Temmuz 2021 tarihini gösteriyor. Epic Games tarafından henüz bir doğrulama gelmedi. Fakat ShiinaBR ve HYPEX bu mecradaki en popüler ve doğru sızıntıları ile bilinen isimler. Ayın 14’üne yaklaşırken daha fazla bilgi ve video görebiliriz.